Un rabbin arrêté en Irlande pour avoir pratiqué une circoncision "sans être médecin"

Le rabbin Yonathan Avraham, 47 ans, père de 10 enfants et mohel certifié exerçant légalement en Angleterre, a été arrêté à Dublin lors d'une cérémonie religieuse pour avoir circoncis un enfant dans un maison privée deux jours plus tôt.

Jonathan Abraham a été placé en détention provisoire et le juge a refusé sa libération sous caution "en raison de la gravité de l'accusation, du risque potentiel de fuite et de la nature de l'infraction".

Jonathan Abraham a ensuite été amené par des détectives de Blanchardstown devant le tribunal de district de Dublin. Il est accusé d'avoir pratiqué une intervention chirurgicale - la circoncision d'un enfant de sexe masculin - sans être un praticien médical, une infraction contraire à l'article 37 de la loi sur les praticiens médicaux de 2007. Cette arrestation a provoqué une réaction immédiate de la part de l'Association Juive Européenne (EJA) et de son président le rabbin Menachem Margolin : "La circoncision n'est pas un crime, mais un commandement pratiqué par la religion juive depuis plus de 3000 ans." Il a souligné que la dernière arrestation pour ce motif remontait à l'Allemagne nazie, ajoutant : "Que le système juridique irlandais soit maintenant second après l'Allemagne nazie est une triste et incongrue condamnation."

Il a souligné que cette arrestation "enfreint non seulement le droit fondamental à la liberté de religion, mais humilie également les parents impliqués en suggérant qu'ils ne se soucient pas vraiment de leurs enfants."

L'EJA affirme que cette arrestation envoie un message clair que les Juifs ne sont plus les bienvenus en Irlande. Le rabbin Margolin a également fait appel au Président israélien Yitzhak Herzog, dont le grand-père était Grand Rabbin d'Irlande, pour qu'il intervienne auprès du gouvernement irlandais. Le Mohel est pour l'instant en état d'arrestation jusqu'à son procès, mardi.