Un restaurant suisse condamné à une amende pour avoir refusé de louer du matériel de ski aux Juifs

Un incident discriminatoire a secoué la station de ski huppée de Davos, en Suisse, connue pour accueillir le Forum économique mondial. Le gérant d'un restaurant de la station Pischa a été condamné à une amende pour avoir refusé de louer du matériel de sport aux clients juifs.

L'affaire a éclaté en février lorsque le journal 20 minutes a publié la photo d'un panneau en hébreu affiché dans l'établissement. Le message stipulait qu'en raison de divers incidents, notamment le vol d'une luge, l'établissement ne louait plus d'équipements sportifs à "nos frères juifs". Cette politique s'appliquait à tout le matériel de sports d'hiver, y compris les luges, les airboards et les raquettes.

Dans une déclaration écrite au journal, le restaurant avait initialement justifié sa décision en évoquant les "tracas quotidiens" causés par des clients juifs laissant des luges sur les pentes ou ne rendant pas le matériel, ou le rendant endommagé.

Suite à l'indignation suscitée par cette affaire dans les médias suisses, le gérant du restaurant s'est excusé et a annulé cette politique discriminatoire. Cependant, les conséquences juridiques n'ont pas tardé à suivre. Le bureau du procureur du canton des Grisons a annoncé que le gérant a été condamné pour "discrimination en refusant de fournir des services pour des motifs de race, d'ethnie ou de religion". La sanction comprend une amende et une amende avec sursis, bien que le montant exact n'ait pas été divulgué. La Fédération suisse des communautés juives, qui avait déposé la plainte, a exprimé sa satisfaction quant à la rapidité et à la fermeté de l'action du procureur. Jonathan Kreutner, secrétaire général de la fédération, a salué cette décision, soulignant l'importance de lutter contre toutes formes de discrimination.