Un tribunal interdit à l'épouse de Pedro Sanchez de quitter le pays

La justice espagnole a ordonné que Begoña Gómez, épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, soit jugée pour corruption et lui a interdit de quitter l'Espagne, selon une décision rendue publique samedi.

Le juge Juan Carlos Peinado a exigé qu'elle remette son passeport et se présente devant les autorités deux fois par mois jusqu'au prononcé du jugement.

Cette décision intervient après plus de deux années d'enquête. En avril dernier, Begoña Gómez a été formellement inculpée pour détournement de fonds, trafic d'influence, corruption et appropriation illicite.

Ancienne directrice d'un master de management jusqu'à la rentrée 2024, elle est soupçonnée d'avoir utilisé la position de son mari à la tête du gouvernement espagnol afin d'obtenir des financements et des avantages pour ses activités professionnelles.

L'affaire constitue l'un des dossiers judiciaires les plus sensibles pour Pedro Sánchez, dont le gouvernement fait déjà face à de vives critiques de l'opposition. Le Premier ministre socialiste a toujours dénoncé une campagne de déstabilisation politique visant sa famille et son entourage.

Begoña Gómez conteste l'ensemble des accusations portées contre elle. Son procès devrait désormais s'ouvrir dans les prochains mois, sous étroite surveillance de l'opinion publique espagnole et des médias.