"Une religion dégoûtante, violente et haineuse" : Geert Wilders critique à nouveau l'islam sur les réseaux sociaux

Geert Wilders, chef du parti néerlandais Parti pour la liberté (PVV), à La Haye (Pays-Bas), et fervent soutien d'Israël, a une nouvelle fois fait parler de lui ce mercredi avec des déclarations incendiaires sur l'Islam. Connu pour ses positions tranchées à l'égard de cette religion et de ses fidèles, Wilders a publié sur son compte X ce qui pourrait être considéré comme son message le plus virulent à ce jour sur le sujet.

https://x.com/i/web/status/1806009266593059239 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"L'Islam est une religion, et il est permis de critiquer une religion", a-t-il écrit. "Après 20 ans de protection rapprochée, de maisons sécurisées, cinq fatwas, des milliers de menaces de mort et des visites dans de nombreux pays islamiques, je peux affirmer que l'Islam est une religion dégoûtante, violente et haineuse."

Ces propos interviennent dans un contexte politique tendu aux Pays-Bas. Wilders, à la tête du Parti pour la liberté (PVV), est parvenu à former une coalition plus de six mois après sa victoire aux élections du 22 novembre dernier. Le nouveau gouvernement qui en résultera devrait être le plus à droite que les Pays-Bas aient connu depuis des décennies. Cependant, Wilders a dû renoncer au poste de Premier ministre, faute de soutien des trois partis avec lesquels il a négocié, malgré la majorité obtenue par son parti au Parlement. Il a donc choisi de nommer un candidat indépendant, Dijk Schoof, jusqu'alors peu connu sur la scène politique néerlandaise.