Un incident antisémite a provoqué une vive émotion à Vilnius, capitale de la Lituanie. Un blogueur et militant actif sur les réseaux sociaux, Gintaras Lutkevicius, s’est filmé en train d’agresser trois juifs orthodoxes israéliens venus en pèlerinage dans la région. La police lituanienne a ouvert une enquête pour incitation à la haine, avant de le relâcher sous contrôle judiciaire.

La scène, largement relayée après sa diffusion par son propre auteur sur les réseaux sociaux, montre Lutkevicius s’approchant de trois hommes vêtus de tenues hassidiques traditionnelles avant de leur cracher dessus. Dans la vidéo, il les interpelle également en appelant les passants à réagir.

« J’ai entendu dire que vous aimiez cracher sur les chrétiens… Sortez de Lituanie. Ici, c’est la Lituanie, rentrez chez vous », leur lance-t-il dans la séquence.

Face à l’indignation suscitée par ces images, la police de Vilnius a engagé une procédure pénale pour des faits présumés d’incitation à la haine fondée sur l’origine nationale et la religion. Le suspect a été interpellé puis interrogé avant d’être remis en liberté avec des mesures de contrôle judiciaire.

Après sa libération, Lutkevicius a lancé une campagne de financement participatif sur ses plateformes numériques afin de recueillir des fonds pour ses frais de défense.

Les victimes font partie d’un groupe de hassidim israéliens venus effectuer un pèlerinage sur plusieurs sites juifs historiques de Lituanie et de Biélorussie, notamment pour se recueillir sur les tombes de figures religieuses. Leur parcours comprenait une visite à Vilnius, haut lieu de l’histoire juive d’Europe de l’Est.

Après l’agression, les membres du groupe ont fait part de leurs inquiétudes concernant leur sécurité et n’ont pas encore indiqué s’ils maintiendraient l’ensemble de leur programme de voyage.

La présidente de la communauté juive de Lituanie, Faina Koklianski, a condamné l’incident tout en soulignant qu’il ne reflétait pas, selon elle, une tendance générale dans le pays. « Ce n’est pas un phénomène répandu en Lituanie. De tels cas existent, mais ils sont très rares », a-t-elle déclaré.

Le rabbin Shalom-Ber Krinsky, représentant du mouvement Chabad en Lituanie depuis plus de trente ans, a également réagi. Il a indiqué que c’était la première fois qu’il assistait à une agression physique de ce type visant des Juifs dans la rue.