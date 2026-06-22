Vingt-quatre ans de prison pour l'ex-bras droit de Pedro Sánchez

L'ancien ministre espagnol des Transports José Luis Ábalos, figure majeure du Parti socialiste et proche allié du Premier ministre Pedro Sánchez, a été condamné lundi à 24 ans de prison pour corruption par le Tribunal suprême espagnol.

Dans un jugement adopté à l'unanimité, la plus haute juridiction du pays a estimé qu'Ábalos, son ancien conseiller Koldo García et l'homme d'affaires Víctor de Aldama avaient constitué une organisation criminelle impliquée dans des faits de corruption, de détournement de fonds publics et de trafic d'influence.

Koldo García a été condamné à 19 ans de prison, tandis que Víctor de Aldama a écopé de quatre ans et demi de détention. L'exécution de sa peine a toutefois été suspendue en raison de sa coopération avec les enquêteurs.

L'affaire porte principalement sur l'attribution de contrats publics liés à l'achat de millions de masques de protection durant la pandémie de Covid-19. Selon l'accusation, José Luis Ábalos aurait bénéficié en échange de divers avantages personnels, notamment de compléments de revenus mensuels, de vacances familiales financées, de faveurs accordées à certaines de ses maîtresses ainsi que du paiement de services de prostitution.

Ce scandale, largement médiatisé en Espagne, constitue un nouveau revers pour Pedro Sánchez, dont l'entourage politique et familial est déjà visé par plusieurs procédures judiciaires. Bien qu'aucune accusation ne vise directement le chef du gouvernement, cette affaire alimente depuis des mois les critiques de l'opposition à l'encontre de son administration.