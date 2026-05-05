Voiture-bélier en Allemagne : le suspect avait un passé psychiatrique

L’enquête progresse après l’attaque à la voiture-bélier survenue lundi dans le centre de Leipzig, qui a fait deux morts et de nombreux blessés. Le suspect, un ressortissant allemand de 33 ans, présente un passé psychiatrique récent, ont indiqué les autorités, qui écartent à ce stade toute motivation politique ou religieuse.

Selon le ministère de la Santé de Saxe, l’homme avait été hospitalisé volontairement en clinique psychiatrique jusqu’à fin avril 2026. « Pendant la durée de son séjour, il ne représentait aucun danger pour lui-même ni pour autrui », ont précisé les autorités, invoquant le secret médical pour ne pas détailler sa pathologie. Libéré peu avant les faits, il n’existait, selon elles, aucune raison légale de le maintenir en établissement.

Les enquêteurs privilégient la thèse d’un acte délibéré de type « Amokfahrt », terme allemand désignant une course meurtrière liée à un déséquilibre psychique. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtres et tentatives de meurtres. Le suspect doit être présenté à un juge en vue d’un éventuel placement en détention provisoire.

L’attaque s’est produite vers 16h45, lorsqu’un véhicule a foncé dans une rue piétonne très fréquentée, longue d’environ 500 mètres. Les victimes décédées sont un homme de 77 ans et une femme de 63 ans. Le nombre exact de blessés n’a pas été communiqué, mais il est décrit comme élevé.

Plusieurs témoins ont raconté des scènes de panique. « J’ai sauté sur le côté, il n’y avait qu’un demi-mètre entre lui et moi », a confié un habitant, évoquant également une femme traînée sur plusieurs mètres par le véhicule.

Mardi, la zone restait bouclée par la police, tandis que des habitants déposaient fleurs et bougies en hommage aux victimes. L’émotion est vive dans cette ville de l’est de l’Allemagne, marquée comme d’autres par une série d’attaques à la voiture-bélier ces dernières années, certaines à motivation terroriste, d’autres liées à des troubles psychiques.