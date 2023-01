Le joueur du Maroc Achraf Hakimi élu meilleur sportif arabe de l'année

Ses buts et ses passes décisives ont contribué à hisser le Maroc jusqu'en quarts de finale de la CAN et en demi-finale du Mondial

Le joueur marocain du PSG Hashraf Hakimi a été élu meilleur sportif arabe au cours de la cérémonie des Joy Awards samedi soir à Riyad en Arabie saoudite. Ce trophée couronne une année particulièrement faste pour le latéral droit au sein de l'équipe parisienne, mais aussi lors de la dernière CAN et du Mondial au Qatar avec l'équipe du Maroc. https://twitter.com/i/web/status/1617141598780903425 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Tandis que le joueur a décroché un titre de champion de France et remporté le Trophée des champions avec le PSG, ses buts et ses passes décisives ont contribué à hisser les Lions de l'Atlas jusqu'en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations, mais surtout en demi-finale historique du Mondial, où il a été sélectionné lors des sept matchs de l'équipe marocaine. Dernier titre en date pour Ashraf Hakimi, la Riyadh Season Cup remportée jeudi au terme d'un match amical entre le PSG et une sélection composée des meilleurs joueurs évoluant en Arabie saoudite, dont Ronaldo, nouvelle recrue de l'équipe Al-Nassr. Très proche de Kylian Mbappé, Hashraf Hakimi s'était offert des vacance bien méritées après le Mondial avec son coéquipier du PSG à New York, faisant la joie de leurs fans en affichant leur complicité sur les réseaux sociaux. https://twitter.com/i/web/status/1610123063294676993 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Le joueur de 24 ans né en Espagne, a été formé au Real Madrid. Après avoir pris part à l'UEFA Youth League, il a fait ses débuts en équipe première sous Zinédine Zidane, remportant la Ligue des champions 2017-2018. Il a ensuite évolué pendant deux saisons au Borussia Dortmund avant de signer un contrat définitif avec l'Inter Milan, club dans lequel il s'est révélé en remportant la Serie A en 2021. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a choisi de jouer en faveur de la sélection marocaine aux dépens de l'équipe nationale d'Espagne3. Il a participé à sa première Coupe du monde sous les couleurs des Lions de l'Atlas en 2018, en étant le troisième plus jeune joueur de la compétition derrière Daniel Arzani et Kylian Mbappé.