Coup de projecteur sur la gastronomie israélienne au festival culinaire de Dubaï

"C'est un grand honneur d'apporter un petit goût d'Israël à Taste of Dubaï"

Le Consulat général d'Israël à Dubaï a été convié pour la première fois à participer au festival culinaire international Taste of Dubaï, qui se déroule du 3 au 5 février aux Emirats arabes unis. A cette occasion, le chef Tom Aviv avait fait le déplacement pour présenter des plats israéliens traditionnels, auxquels il avait ajouté une touche de modernité, dont sa version personnelle de l'incontournable poisson de shabbat baptisée "Pasta Harima".

Tom Aviv, qui est le premier chef israélien à participer à un festival culinaire aux Émirats arabes unis depuis la signature des accords d'Abraham en septembre 2020, a affirmé : "Je suis fier et ravi de représenter Israël et sa cuisine pour la première fois lors d'un festival gastronomique à Dubaï, c'est un grand honneur d'apporter un petit goût d'Israël à Taste of Dubaï."

Le chef Tom Aviv présentera au public la cuisine israélienne, qui résulte en réalité de la fusion de gastronomies provenant de différentes régions du monde", a déclaré Liron Zaslansky, Consul général d'Israël à Dubaï. "C'est une étape importante pour faire connaître à la population locale la richesse de la culture israélienne, qui précède d'autres événements à venir dans le futur."

Le festival gastronomique Taste of Dubai est considéré comme le plus important de la région du golfe Persique, et l'un des plus respectés du Moyen-Orient. Il réunit les meilleurs experts culinaires de la région, dont des chefs étoilés Michelin et des restaurateurs de premier plan.