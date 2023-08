Yoseph Haddad et sa famille agressés sur un vol Dubaï-Tel Aviv

Yoseph Haddad a reçu des milliers de messages de soutien sur les réseaux sociaux

Le militant Arabe israélien Yoseph Haddad et sa famille ont été attaqués à bord d'un vol Dubaï-Tel Aviv samedi soir. L'influenceur, contributeur régulier d’i24NEWS, est réputé pour ses positions politiques pro-israéliennes et régulièrement pris à partie.

Alors qu'ils embarquaient sur le vol de retour avec sa famille, la sœur de Yoseph a ainsi entendu que des gens avaient reconnu son frère l'avertissant "quelqu'un ici [dans le bus de l'aéroport] plutôt grand et effrayant, menace de nous frapper."

https://twitter.com/i/web/status/1695795749982769238 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans l'avion, Yoseph Haddad a mis en garde l'homme qui le filmait d'un air menaçant, le filmant à son tour. Un autre homme a ensuite insulté Haddad qui a continué à filmer l'incident et l'agresseur présumé a immédiatement fait tomber son téléphone.

Yoseph a ensuite fait appel aux stewards, leur demandant d’appeler la police.

Haddad et sa famille ont commencé à rassembler leurs affaires, afin de descendre de l'avion, tout comme les agresseurs présumés et leurs familles, et durant ce laps de temps, les insultes ont repris. C’est à ce moment-là que la mère de Yoseph, âgée de 60 ans, a été blessée à la main.

https://twitter.com/i/web/status/1695778216844120314 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une fois la police de Dubaï à bord de l'avion, Yoseph Haddad et sa famille ont été mis sous protection, mais n'ont pas déposé plainte en raison de la longueur des procédures judiciaires qui auraient été nécessaires. Cependant, Yoseph a déclaré avoir regretté ce choix lorsqu'il a découvert en Israël que le doigt de sa mère avait été cassé par les agresseurs, a-t-il expliqué à i24NEWS.

Haddad a remercié les différentes autorités qui l'ont aidé tout au long de l'incident, affirmant qu'"il n'avait que de bonnes choses à dire sur les responsables de Dubaï qui l'ont aidé et protégé", lui et sa famille, ainsi que sur le corps diplomatique israélien impliqué, et sur le public israélien qui l'a soutenu. Yoseph Haddad a reçu des milliers de messages de soutien sur les réseaux sociaux.