7 octobre : Tsahal dément que des centaines de terroristes du Hamas ont utilisé des cartes SIM israéliennes quelques heures avant le massacre

La chaîne 14 a révélé ce lundi que le renseignement israélien avait négligé un autre signal annonciateur des attaques du 7 octobre. Vers minuit, soit quelques heures avant l'assaut du Hamas, le Shin Bet avait constaté que des centaines de terroristes de la bande de Gaza avaient activé des cartes SIM israéliennes dans leurs téléphones. Ce signal a toutefois été minimisé par le renseignement militaire, qui a alors estimé que ces activations de cartes SIM faisaient partie d'un entraînement comme un autre du Hamas.

Le massacre dans le sud d'Israël a été lancé quelques heures plus tard, à 6h30, lorsque 3 000 terroristes du Hamas ont fait irruption en Israël depuis Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant plus de 1 200 personnes et faisant 253 otages de tous âges - pour la plupart des civils - sous le couvert d'un déluge de milliers de roquettes tirées sur les villes et villages israéliens.

À ce stade, il n'est pas permis de publier d'autres détails concernant l'affaire des cartes SIM. L'armée israélienne enquête actuellement sur tous les incidents ayant précédé l'attaque du 7 octobre.

Lundi après-midi, Tsahal a démenti avoir identifié des centaines de terroristes de Gaza activant des cartes SIM israéliennes avant la guerre et a affirmé qu'il s'agissait de dizaines de personnes. "La publication concernant les 1 000 cartes SIM israéliennes qui se sont allumées en même temps est fausse et loin de la réalité. Dans la pratique, une accumulation de signes indicatifs a été reçue, qui comprenait, entre autres, le clignotement de douzaines de signes qui avaient été allumés lors d'événements antérieurs. En conséquence, le système a été formé et des opérations de renseignement et opérationnelles ont été menées sur le terrain", ont indiqué dans un communiqué conjoint Tsahal et le Shin Bet. "Comme indiqué précédemment, la nuit du 7 octobre, des signaux indicatifs ont été reçus pour lesquels des évaluations de la situation ont été effectuées et des décisions opérationnelles ont été prises en conséquence. Les signes révélateurs sont basés sur une variété d'outils et de capacités, y compris des outils technologiques dont le mode et la méthode de fonctionnement ne peuvent être spécifiés", précise le communiqué en ajoutant que "tous les événements et les informations disponibles cette nuit-là seront examinés dans le cadre des enquêtes menées par le Shin Bet et Tsahal".