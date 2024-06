7 octobre : après plus de huit mois de guerre, 73 % des Palestiniens déclarent soutenir la décision du Hamas

Après plus de huit mois de guerre à Gaza, 73 % des Palestiniens déclarent soutenir la décision du Hamas d'avoir perpétré les massacres du 7 octobre contre Israël (57 % parmi les habitants de Gaza), selon le dernier sondage réalisé par le Palestinian Center for Policy and Survey Research.

Les résultats indiquent une augmentation de la satisfaction à l'égard du Hamas et de Sinwar par rapport à un sondage similaire réalisé il y a trois mois. Le Hamas reste le parti politique le plus soutenu, tandis que le soutien à Mahmoud Abbas tombe à 12 %. 4 Palestiniens sur 5 déclarent qu'un membre de leur famille a été tué ou blessé.

Au lendemain de la guerre, moins de la moitié des habitants de Gaza s'attendent à ce que le Hamas gagne la guerre et reste au pouvoir dans la bande de Gaza. 75 % refusent le déploiement d'une force arabe commune de maintien de la paix dans la bande de Gaza. 65 % des personnes interrogées se déclarent opposées à la solution des deux États (malgré une augmentation de 30 % parmi les habitants de Gaza depuis le dernier sondage). 63 % soutiennent la "résistance armée". Le sondage a été effectué entre le 26 mai et le 1er juin 2024. Pour ce sondage, 1570 personnes ont été interrogées, dont 760 en Judée-Samarie (dans 76 lieux d'habitation) et 750 dans la bande de Gaza (dans 75 lieux d'habitation).