7 octobre : Un haut responsable du Hamas admet avoir voulu freiner le rapprochement d'Israël et de l'Arabie saoudite

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision algérienne al24news, Moussa Abu Marzouk, figure importante du bureau politique du Hamas, est revenu sur l'attaque du 7 octobre et avoir voulu freiner "la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite". Il a affirmé que l'attaque a effectivement empêché les efforts de normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, notamment l'Arabie saoudite. "Depuis le 7 octobre, ces pays n'ont plus besoin de normaliser leurs relations avec Israël, et la pression américaine en ce sens a également cessé", a-t-il déclaré.

Le responsable du Hamas a également exprimé sa surprise face à "l'effondrement", ce jour-là, de la division militaire israélienne de Gaza, composée selon lui de 17 000 soldats, face à seulement 1 200 militants du Hamas. Concernant les perspectives de négociations, Abu Marzouk a souligné qu'elles restaient ouvertes tant que le Hamas détenait des otages et que le conflit se poursuivait. Cependant, il a insisté sur le fait que négocier sous le feu était une erreur et que le Hamas refusait de le faire dans ces conditions.