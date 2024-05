"Mon père l'a violée, puis moi, puis mon cousin, puis nous l'avons tuée": l'interrogatoire glaçant de terroristes du 7 octobre

Le Daily Mail a publié des images des interrogatoires d'un père et d'un fils, tous deux membres du Hamas, qui avouent avoir tué et violé des civils israéliens lors de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre les communautés israéliennes.

Jamal Hussein Ahmad Radi, 47 ans, et Abdallah, 18 ans, ont été arrêtés par Tsahal en mars, pendant la guerre à Gaza, et interrogés sur les atrocités qu'ils ont commises le 7 octobre. Sur la vidéo, on peut voir les hommes vêtus de survêtements gris, assis devant un drapeau israélien, tandis qu'ils sont interrogés en arabe par un membre du Shin Bet.

Radi, père de sept enfants, décrit dans la vidéo comment lui et son fils, ainsi que d'autres terroristes du Hamas, ont infiltré le kibboutz Nir Oz du sud d'Israël où un membre sur quatre de cette communauté de 400 personnes a été tué ou enlevé le 7 octobre. "Dans chaque maison où nous avons trouvé quelqu'un, nous l'avons soit tué, soit kidnappé", raconte-t-il. "Dans la première maison, j'ai trouvé une femme et son mari, et nous les avons frappés avec du feu et tués... ils avaient la quarantaine", avoue-t-il.

Il admet également avoir violé une femme : "Elle criait, elle pleurait, j'ai fait ce que j'ai fait, je l'ai violée... Je l'ai menacée avec mon arme pour qu'elle se déshabille, je me souviens qu'elle portait un short en jean, c'est à peu près tout... Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je suis resté là un quart d'heure et je suis parti".

Abdallah Radi raconte aussi que son père a tué une autre femme : "Mon père l'a violée, puis je l'ai fait, puis mon cousin l'a fait, nous nous sommes partis, mais mon père a tué la femme après que nous ayons fini de la violer." "Avant cette femme, nous avions violé une autre fille, j'ai tué deux personnes, j'ai violé deux personnes et je suis entré dans cinq maisons", a-t-il ajouté.