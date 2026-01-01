À Istanbul, une manifestation pro-palestinienne massive menée par le fils d’Erdogan

Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées jeudi matin à Istanbul pour une vaste manifestation de soutien aux Palestiniens, dans un contexte de forte mobilisation de la société civile turque autour du conflit à Gaza. Le rassemblement, organisé à l’initiative de plus de 400 organisations, était notamment conduit par Bilal Erdogan, fils du président turc Recep Tayyip Erdogan, figure influente des cercles conservateurs du pays.

https://x.com/i/web/status/2006620394724504057 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les manifestants ont convergé par groupes successifs vers le pont de Galata, brandissant des drapeaux turcs et palestiniens, et scandant des slogans tels que : « Nous ne reculerons pas, nous ne nous tairons pas, nous n’oublierons pas la Palestine ». Selon certains organisateurs, près d’un demi-million de personnes auraient participé à l’événement, un chiffre qui n’a toutefois pas été confirmé de manière indépendante.

https://x.com/i/web/status/2006636449068875973 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Prenant la parole devant la foule, Bilal Erdogan a affirmé que « ce qui se déroule à Gaza constitue un génocide, dans lequel un peuple est détruit de manière délibérée et systématique », des propos qui ont été largement relayés par les médias locaux. Considéré par certains observateurs comme l’un des héritiers politiques potentiels de son père, il joue un rôle croissant dans les grandes mobilisations publiques.

Malgré des températures hivernales particulièrement basses, la participation est restée élevée. Les autorités avaient déployé un important dispositif de sécurité, notamment autour de la place Sultanahmet, où des boissons chaudes ont été distribuées aux participants.

Avant la manifestation, de nombreux citoyens s’étaient réunis à l’aube pour des prières collectives dans les principales mosquées de la ville, arborant déjà les couleurs de la Turquie et de la Palestine en signe de solidarité avec la population de Gaza.