Abbas Araghchi : "Notre optique n’est pas de négocier mais de continuer à résister"

L’Iran a affirmé mercredi soir maintenir une ligne de fermeté à la fois sur le plan maritime et diplomatique, en pleine intensification des tensions avec les États-Unis et Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole, n’était « pas complètement fermé », mais « fermé uniquement aux ennemis ».

S’exprimant à la télévision d’État, il a précisé que les navires des pays considérés comme hostiles à la République islamique ne seraient pas autorisés à circuler librement dans cette voie maritime essentielle. À l’inverse, l’armée iranienne « a assuré un passage sécurisé » pour les navires des pays alliés, selon lui. Cette déclaration renforce les inquiétudes internationales quant à la sécurité des routes énergétiques et à une possible perturbation durable du trafic maritime.

Sur le plan diplomatique, Téhéran a également rejeté toute perspective de négociation immédiate avec Washington. « Notre optique n’est pas de négocier, mais de continuer à résister », a insisté Abbas Araghchi, en réponse aux appels du président américain Donald Trump à ouvrir des discussions pour mettre fin au conflit.

Le chef de la diplomatie iranienne a estimé qu’engager des pourparlers dans le contexte actuel reviendrait à « admettre une défaite ». Il a réaffirmé que l’Iran entendait mettre fin à la guerre « selon ses propres conditions », afin d’éviter toute reprise future des hostilités.

Ces positions traduisent la volonté de Téhéran de maintenir une posture de résistance face à la pression militaire et diplomatique, tout en utilisant le levier stratégique du détroit d’Ormuz pour peser sur l’équilibre régional et international.