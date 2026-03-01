Abou Dhabi : deux Israéliens légèrement blessés après une frappe de drone sur un appartement

Un drone explosif iranien a frappé dimanche un appartement hébergeant des ressortissants israéliens à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, faisant deux blessés légers. L’immeuble se situe à proximité d’un des bureaux de la mission israélienne dans la capitale émiratie.

Selon les premiers éléments, l’explosion a été provoquée par un drone chargé d’explosifs. Les deux victimes ont été légèrement touchées par le souffle de la déflagration. Les autorités locales n’ont pas communiqué de détails supplémentaires sur l’étendue des dégâts matériels.

La radio publique israélienne Kan a indiqué qu’Israël était préoccupé par les circonstances de cette attaque sur le sol émirati. Plus tôt dans la journée, plusieurs victimes avaient déjà été signalées à Abou Dhabi et à Dubaï à la suite de la chute d’un drone intercepté.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane, a adressé un message d’avertissement à Téhéran. « Une attaque contre les Émirats arabes unis ou tout autre État du Golfe constitue un franchissement de lignes rouges. Nous ne resterons pas inactifs face à des attaques visant des installations sur notre territoire », a-t-il déclaré.

Il a également estimé que ces actions risquaient d’isoler davantage l’Iran, affirmant que la République islamique « n’est pas en guerre avec ses voisins » et que de telles attaques compromettaient les efforts visant à réduire les tensions régionales.