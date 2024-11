Accord Hamas-Fatah pour "l'après-guerre" à Gaza

Des négociations se sont tenues au Caire entre des délégations du Hamas et du Fatah, sous l'égide du service général de renseignement égyptien, a rapporté lundi matin le journal qatari Al-Arabi Al-Jadeed citant une source au sein du Hamas. Les discussions se sont terminées par la conclusion d'un accord pour la création d'un comité de gestion pour la bande de Gaza. La source a continué à présenter une vision détaillée du travail du comité, de ses tâches et de ses pouvoirs, tandis que la délégation du Fatah a demandé d'examiner la direction centrale du comité, qui exige la tenue de réunions et de suivis à une date ultérieure.

Cependant, la chaîne Sky News en arabe a rapporté que "il y a de grands écarts entre le Fatah et le Hamas concernant la mise en place du comité de soutien communautaire et ses mécanismes de travail". De plus, "le Hamas cherche à s'assurer qu'il n'y a aucun lien entre le comité et l'Autorité palestinienne, et a demandé que le comité de soutien soit indépendant et non lié au trésor de l'autorité palestinienne". La source citée par le média a également indiqué que "le Hamas ne souhaite pas que les membres de la sécurité palestinienne de l'Autorité supervisent le comité de soutien communautaire qui s'occupe de distribuer l'aide".

AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

De plus, Al-Arabi Al-Jadeed a rapporté qu'une délégation de hauts responsables du Hamas a rencontré hier des représentants du service général de renseignement égyptien pour discuter des propositions de cessez-le-feu et d'échanges de prisonniers avec Israël. Le média qatari a précisé que la réunion a eu lieu à la demande de l'Égypte, dans le cadre de ses efforts pour apaiser la situation dans la région. Les discussions se sont terminées sans progrès significatif, alors que le Hamas continue d'insister sur sa demande d'un cessez-le-feu total et le retrait des forces de Tsahal de l'ensemble de la bande de Gaza.

Les envoyés du Hamas, séparés en deux délégations, ont séjourné au Caire pendant deux jours avant de quitter le pays. La première délégation était dirigée par Khalil Al-Haya, le vice-président du Bureau politique, accompagné de Husam Badran et de Mahmoud Mardawi, qui ont été engagés dans des négociations avec le mouvement Fatah. La deuxième délégation comprenait Musa Abu Marzouk, Zahar Jabarin et Muhammad Naser, et s'est concentrée sur les efforts pour obtenir un cessez-le-feu.

Au cours de la journée, le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire pour discuter des développements à Gaza et des démarches égyptiennes visant à régler les affaires intérieures palestiniennes et à cesser le feu dans la bande de Gaza. Hussein al-Sheikh, du comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), et le chef du service de renseignement général, Majid Faraj, devraient prendre part à la réunion.