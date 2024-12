Al Jazeera désormais interdit dans les territoires de l'Autorité palestinienne

Le mouvement Fatah a annoncé lundi l'interdiction pour Al Jazeera d'opérer dans les zones sous contrôle de l'Autorité palestinienne en Judée-Samarie. Cette décision intervient dans un contexte de violents affrontements à Jénine entre les forces de sécurité palestiniennes et des terroristes du Jihad islamique. Selon des sources palestiniennes, l'interdiction s'étend aux régions de Jénine, Tubas, Naplouse, Tulkarem, Qalqilya et Salfit. Les forces de sécurité palestiniennes sont engagées depuis environ trois semaines dans des combats contre des groupes armés à Jénine.

"Nous avons décidé d'interdire l'accès à Al Jazeera et exhortons le public à éviter tout contact avec cette chaîne", a déclaré le Fatah dans un communiqué. "Al Jazeera joue un rôle dangereux en Palestine. Elle propage la haine et incite à la guerre civile. La chaîne prend le parti des hors-la-loi et tente de les présenter comme des héros combattant l'occupation."

Cette mesure fait suite à l'interdiction d'Al Jazeera par Israël en septembre dernier, lorsque Tsahal a fermé les bureaux de la chaîne à Ramallah. Les autorités israéliennes avaient justifié cette décision en invoquant des motifs de sécurité nationale, après validation par l'échelon politique et le procureur général.

En octobre, l'armée israélienne avait révélé des documents trouvés dans la bande de Gaza attestant que six journalistes d'Al Jazeera étaient affiliés aux organisations terroristes du Hamas et du Jihad islamique. Plus récemment, il a été découvert qu'un "journaliste" de la chaîne était en réalité un commandant du Hamas.

Ces développements s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes entre l'Autorité palestinienne et les groupes armés opérant en Judée-Samarie, particulièrement dans la région de Jénine, devenue l'épicentre des affrontements entre forces de sécurité palestiniennes et terroristes du Jihad islamique.