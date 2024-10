Gaza: l'Egypte propose un premier cessez-le-feu de deux jours au cours duquel 4 otages seront libérés

Lors d'une conférence de presse commune au Caire avec le président algérien Abdelmajid Tebboune, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative de paix concernant Gaza.

Cette initiative prévoit dans un premier temps une trêve de 48 heures, durant laquelle des otages seraient libérés en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Cette première étape serait suivie d'une période de négociations de dix jours, visant à établir un cessez-le-feu total et à garantir l'acheminement de l'aide humanitaire. Al-Sissi a précisé que l'initiative égyptienne vise notamment la libération de quatre otages pendant la trêve initiale de deux jours.

"Nous avons évoqué la situation régionale et les menaces actuelles, notamment les conflits à Gaza et au Liban", a déclaré le président égyptien. "Nous sommes d'accord sur la nécessité de restaurer la stabilité dans la région, sans ingérence extérieure dans les affaires intérieures de chaque pays et sans créer de divisions entre les nations."

Il a poursuivi : "Concernant la bande de Gaza, il existe un consensus arabe sur trois points essentiels : l'importance d'un cessez-le-feu, l'acheminement de l'aide humanitaire, et la libération des otages et des prisonniers palestiniens. L'Égypte déploie des efforts considérables pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien à Gaza. Ces derniers jours, nous avons intensifié nos efforts pour faire avancer cette initiative. Nous réaffirmons notre opposition ferme à toute tentative de déplacement forcé des habitants de Gaza hors de leur territoire, car cela nuirait à la cause palestinienne", a-t-il conclu.