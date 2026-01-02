Angelina Jolie au poste-frontière de Rafah pour soutenir les civils de Gaza

L’actrice américaine Angelina Jolie s’est rendue vendredi au poste-frontière de Rafah, côté égyptien, afin de rencontrer des patients gazaouis blessés et d’évaluer les efforts humanitaires en cours.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
 ■ 
In 2013, Hollywood star Angelina Jolie announced she had had both breasts surgically removed as a preventative measure after tests revealed she carried the BRCA gene mutation, despite not having been diagnosed with cancer
In 2013, Hollywood star Angelina Jolie announced she had had both breasts surgically removed as a preventative measure after tests revealed she carried the BRCA gene mutation, despite not having been diagnosed with cancerVALERIE MACON (AFP/File)

L’actrice américaine Angelina Jolie s’est rendue vendredi au poste-frontière de Rafah, côté égyptien, dans le cadre d’une visite humanitaire consacrée aux civils de Gaza, a rapporté Al Arabiya.

La visite s’est déroulée à Al-Arish, dans le nord du Sinaï, où Angelina Jolie a rencontré des patients gazaouis blessés et pris en charge en Égypte après avoir été évacués du territoire. L’objectif affiché était d’évaluer leurs conditions médicales, ainsi que les efforts internationaux déployés pour acheminer l’aide humanitaire vers Gaza, soumise à un siège strict.

https://x.com/i/web/status/2007074901380018204

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Selon les informations publiées, l’actrice était accompagnée d’un représentant du département d’État américain, du gouverneur du Sinaï Nord et du ministre égyptien de l’Immigration. Cette délégation a participé à des discussions portant sur la coordination humanitaire et le rôle de l’Égypte dans l’accueil des blessés et des déplacés.

Video poster
New York : virage historique: le nouveau maire Zohran Mamdani a prêté serment sur le Coran

Figure emblématique de l’engagement humanitaire international, Angelina Jolie est connue pour son implication de longue date dans les crises humanitaires à travers le monde, notamment en tant qu’ancienne envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Cet article a reçu 20 commentaires

Commentaires