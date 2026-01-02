Angelina Jolie au poste-frontière de Rafah pour soutenir les civils de Gaza

L’actrice américaine Angelina Jolie s’est rendue vendredi au poste-frontière de Rafah, côté égyptien, dans le cadre d’une visite humanitaire consacrée aux civils de Gaza, a rapporté Al Arabiya.

La visite s’est déroulée à Al-Arish, dans le nord du Sinaï, où Angelina Jolie a rencontré des patients gazaouis blessés et pris en charge en Égypte après avoir été évacués du territoire. L’objectif affiché était d’évaluer leurs conditions médicales, ainsi que les efforts internationaux déployés pour acheminer l’aide humanitaire vers Gaza, soumise à un siège strict.

Selon les informations publiées, l’actrice était accompagnée d’un représentant du département d’État américain, du gouverneur du Sinaï Nord et du ministre égyptien de l’Immigration. Cette délégation a participé à des discussions portant sur la coordination humanitaire et le rôle de l’Égypte dans l’accueil des blessés et des déplacés.

Figure emblématique de l’engagement humanitaire international, Angelina Jolie est connue pour son implication de longue date dans les crises humanitaires à travers le monde, notamment en tant qu’ancienne envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).