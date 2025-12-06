Ankara : une "administration palestinienne crédible doit précéder le désarmement du Hamas"

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré à l'agence Reuters que le désarmement du Hamas ne pourra intervenir qu’une fois mise en place une administration civile palestinienne crédible, épaulée par une police formée et sélectionnée, excluant tout membre du mouvement terroriste islamiste. Selon lui, le Hamas serait prêt à céder la gestion de Gaza, mais les conditions politiques et sécuritaires nécessaires ne sont pas encore réunies.

En marge du Forum de Doha, Fidan a insisté sur le fait qu’exiger un désarmement immédiat lors de la première phase du cessez-le-feu n’était « ni réaliste ni faisable ». Il estime que la priorité doit être de bâtir des structures de gouvernance palestiniennes solides, soutenues par une force internationale de stabilisation, avant d'aborder la question militaire.

Ankara souhaite contribuer à cette force, appuyée par Washington, mais Israël s’y oppose fermement. L’État hébreu refuse la participation turque en raison des critiques virulentes d’Ankara depuis le début du conflit il y a plus de deux ans.

Fidan avertit que ne pas faire progresser l’accord de cessez-le-feu vers sa phase suivante représenterait un « échec colossal » pour la communauté internationale et pour les États-Unis, dont le président Donald Trump pilote personnellement l’initiative.

Selon le chef de la diplomatie turque, seule une séquence clairement ordonnée — administration civile, police palestinienne, supervision internationale, puis désarmement — peut éviter un effondrement du processus et assurer un véritable retour à la stabilité à Gaza.