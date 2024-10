Après 24 ans, l'un des participants du lynchage de deux soldats israéliens à Ramallah éliminé à Gaza

Abd al-Aziz Salha, l'un des principaux participants au lynchage de deux soldats israéliens à Ramallah en 2000, a été éliminé lors d'une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon des sources palestiniennes.

Salha était tristement célèbre pour une photo le montrant brandissant ses mains ensanglantées après avoir poignardé l'un des soldats. Cette image est devenue l'un des ""symboles" de cet événement tragique.

Le 12 octobre 2000, deux réservistes israéliens, Yossi Avrahami et Vadim Nurzhitz, se sont égarés et sont entrés par erreur à Ramallah. Immédiatement identifiés comme Israéliens à cause de leur plaque d'immatriculation jaune, ils ont été capturés par une foule en colère. Au lieu de les aider, des policiers palestiniens les ont conduits sous la menace au poste de police d'Al-Bireh. Là, de nombreux Palestiniens, y compris des policiers, ont fait irruption et ont commencé à maltraiter sauvagement les soldats. La situation a dégénéré lorsque Nurzhitz a été jeté par la fenêtre du deuxième étage et Avrahami par la porte, livrés à la foule à l'extérieur. Des centaines de Palestiniens se sont rassemblés sur la place Al-Manara, où les corps des soldats ont continué à subir de terribles sévices. Salha, l'un des principaux acteurs du lynchage, était celui qui avait jeté Nurzhitz par la fenêtre. Il a ensuite passé sa tête par la fenêtre et montré ses mains ensanglantées à la foule en liesse, un geste qui est devenu l'un des symboles les plus choquants de l'incident. Arrêté en 2001 et condamné à la prison à vie, Salha a été libéré en 2011 dans le cadre de l'accord Shalit, qui a vu la libération de plus de 1000 prisonniers palestiniens en échange du soldat israélien Gilad Shalit.

Le lynchage de Ramallah a marqué un point bas dans les relations israélo-palestiniennes et a approfondi la crise au début de la Seconde Intifada. L'incident, qui a duré moins d'une heure et demie, a provoqué un choc profond en Israël et dans le monde, conduisant à une réponse militaire israélienne. Ses effets sur les relations entre les deux parties ont été profonds et durables, et il reste gravé dans la mémoire collective israélienne comme l'un des événements les plus traumatisants de cette période.