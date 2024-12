Arabie saoudite : Record d'exécutions en 2023 malgré les promesses de réformes

Selon Reuters, l'Arabie saoudite a exécuté 330 personnes cette année, un nombre record qui contraste fortement avec les promesses de réformes du prince héritier Mohammed ben Salmane. Ce dernier avait pourtant affirmé en 2022 que la peine de mort ne serait plus appliquée que dans les cas de meurtre.

Ces chiffres, compilés par l'ONG de défense des droits humains Reprieve et vérifiés par Reuters, représentent une augmentation spectaculaire par rapport aux 172 exécutions de l'année dernière et aux 196 de 2022. Plus de 150 personnes ont été exécutées pour des crimes non létaux, une pratique contraire au droit international.

"Cette réforme est bâtie sur un château de cartes qui repose sur un nombre record d'exécutions", dénonce Jeed Basyouni de Reprieve. Cette réalité contraste fortement avec les ambitions du royaume qui investit des milliards pour transformer son image, passant d'un pays connu pour ses restrictions religieuses strictes et ses violations des droits humains à un hub touristique et de divertissement dans le cadre du plan Vision 2030 lancé par le prince héritier.