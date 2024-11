Assassinat du rabbin Kogan : les suspects ont été arrêtés en Turquie

Les trois citoyens ouzbeks soupçonnés d'avoir assassiné le rabbin Zvi Kogan aux Émirats arabes unis ont été arrêtés en Turquie et transférés aux EAU pour y être interrogés, selon les informations révélées lundi soir par la "Edition Centrale". Les suspects, qui livrent de nombreuses informations lors de leur interrogatoire, ont été appréhendés alors que le rabbin Kogan dont le corps a été rapatrié en Israël avant d'être inhumé à Kfar Chabad.

Les enquêteurs examinent désormais la possibilité que l'Iran ne soit pas derrière l'attentat, mais qu'un autre groupe terroriste en soit responsable. Cet attentat aux Émirats s'ajoute aux dizaines de tentatives d'attaques terroristes contre des Israéliens et des Juifs à travers le monde ces derniers mois, que le Mossad et les services de renseignement partenaires ont réussi à déjouer. L'arrestation rapide des trois suspects en moins de 24 heures, avec l'aide de diverses agences, revêtait donc une importance particulière.

Un exemple récent de traque des terroristes est celui de Ramin Yektafarast, un Germano-Iranien membre des Gardiens de la révolution qui avait établi des infrastructures terroristes en Allemagne. Le Mossad avait repéré ses activités, et après sa fuite en Iran, une "main invisible" l'avait éliminé à Téhéran il y a quelques mois.

Les services de renseignement notent une recrudescence des tentatives d'attaques contre des Israéliens et des Juifs dans le monde depuis le début de la guerre le 7 octobre. "Il existe un effort mondial du Mossad et d'autres organisations pour contrecarrer les terroristes et leurs actions, et la plupart du temps avec succès", indique une source sécuritaire.