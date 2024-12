Benjamin Netanyahou aux Iraniens : "Un jour, l'Iran sera libre"

Dans une allocution, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est adressé jeudi soir directement au peuple iranien, appelant à la fin de l'oppression de leur régime et exprimant son espoir en un avenir de paix et de liberté pour l'Iran.

« Les tyrans de votre pays ont investi plus de 30 milliards de dollars pour soutenir Bachar al-Assad en Syrie. Aujourd’hui, après seulement 11 jours de combat, son régime a volé en éclats », a déclaré Netanyahou, en mettant en lumière l’effondrement des régimes soutenus par l’Iran à travers le Moyen-Orient. Selon lui, cet argent, qui aurait pu être utilisé pour améliorer la vie des Iraniens, a été gaspillé dans des projets militaires, alimentant la violence et la destruction dans la région.

Le Premier ministre israélien a enchaîné en évoquant les milliards consacrés à la consolidation du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban, dont les infrastructures et les combattants ont été largement décimés par les frappes israéliennes. « Les fonds détournés par vos dirigeants ont été réduits en cendres, littéralement », a-t-il souligné, tout en insistant sur la répétition des échecs stratégiques de l'Iran dans ses tentatives d'exporter son modèle de dictature à travers la région. Mais au-delà de ces critiques sévères à l'égard de la politique étrangère de l'Iran, Netanyahou a voulu s'adresser directement aux Iraniens. « Vous êtes en droit de ressentir de la colère en voyant ce que vos dirigeants ont fait de votre argent et de votre potentiel », a-t-il affirmé, soulignant que la misère de son propre peuple iranien est alimentée par un régime qui, selon lui, a pour seule ambition de régner sur les autres et de semer la guerre dans la région. Dans son discours, le Premier ministre israélien a affirmé que « la seule chose que souhaite Israël est de se défendre » et qu’en agissant ainsi, l'État hébreu défend en réalité « la civilisation contre la barbarie ». Il a évoqué la nécessité d’une réponse forte à l'axe du terrorisme soutenu par l'Iran, précisant que les succès israéliens dans ce domaine, comme la défaite du Hamas ou la neutralisation de nombreux dirigeants du Hezbollah, sont des événements historiques qui marquent la fin de l'extension de l’influence iranienne au Moyen-Orient. Mais le message de Netanyahou se voulait aussi un appel à l’espoir. « Vous savez ce que craint réellement le régime ? Il craint votre peuple », a-t-il martelé. Il a en effet exprimé sa conviction qu’un jour, l’Iran se libérera de l’oppression de ses dirigeants actuels. « Un jour, l'Iran sera libre, » a-t-il déclaré, soulignant que cet avenir pourrait arriver plus tôt que beaucoup ne l’imaginent. Le Premier ministre israélien a conclu son allocution en réaffirmant son désir de paix. « Israël veut la paix, nous voulons la paix avec ceux qui le souhaitent sincèrement. » Mais cette paix, selon lui, ne pourra être possible que lorsque le peuple iranien retrouvera sa liberté et que le régime actuel tombera.

« Le futur de l'Iran est celui de la liberté, de la vie et de la dignité. C’est un futur de paix. Et je suis convaincu que ce futur arrivera bien plus tôt que ce que l’on pense, » a conclu Netanyahou. En se projetant dans l’avenir, le Premier ministre a exprimé sa foi en un Moyen-Orient où Israël et ses voisins vivront ensemble dans la prospérité, la modernité et la paix.