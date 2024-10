"Le régime iranien est faible et vulnérable, c'est le moment d'attaquer son programme nucléaire", répète Naftali Bennett

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a publié mardi une déclaration vidéo abordant la guerre et les tensions avec l'Iran, dans le contexte de la réponse israélienne à l'attaque iranienne : "Maintenant que les branches les plus puissantes de la pieuvre terroriste iranienne, le Hezbollah et le Hamas, sont affaiblies, nous avons pour la première fois la possibilité d'agir contre l'Iran sans craindre une riposte insoutenable."

Il a poursuivi : "Nous avons les moyens de porter un coup sévère au cœur du régime iranien qui assombrit notre avenir. C'est notre devoir d'assurer l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Pour la première fois, le régime terroriste et meurtrier iranien est exposé et vulnérable. Le peuple iranien lui-même appelle à sa chute. C'est une opportunité unique, où nous avons à la fois la légitimité et la capacité d'infliger un coup dur au régime iranien et à son programme nucléaire."

Bennett a conclu : "Il y aura toujours des contraintes et des raisons de ne pas agir, mais il faut se rappeler : les tentacules du Hezbollah et du Hamas peuvent repousser tant que la tête fonctionne. En revanche, si vous coupez la tête iranienne, toute la pieuvre, y compris ses tentacules, meurt. Il faut donc s'attaquer au programme nucléaire iranien, tout en portant un coup fatal à son leadership et à son économie. On ne peut pas se contenter de frapper les bases militaires iraniennes ou de mener des actions spectaculaires mais limitées qui ne visent qu'à envoyer un message. L'heure des messages est révolue."