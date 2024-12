Chute du régime en Syrie : une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Israël ?

La chute du régime de Bachar al-Assad marque un tournant majeur dans l'histoire du Moyen-Orient, redessinant les équilibres régionaux et ouvrant de nouvelles perspectives stratégiques pour Israël. Si Benjamin Netanyahou a évoqué "un jour historique" et tendu la main au voisin syrien, il est encore difficile de savoir si la Syrie post-Assad deviendra un partenaire diplomatique potentiel ou une nouvelle source d'instabilité régionale.

Ce qui est certain à cette heure, c'est que l'effondrement du régime syrien entraîne plusieurs conséquences favorables à court terme pour l'Etat hébreu : l'affaiblissement significatif de l'axe iranien, la perturbation des routes de trafic d'armes et de stupéfiants, et la diminution du soutien aux milices chiites hostiles dans la région.

Au cœur de cette reconfiguration émerge la figure d'Abou Muhammad al-Jolani, leader du groupe Hayat Tahrir al-Sham, ancienne émanation d'al Qaida. Sa transformation idéologique apparente vers une position plus modérée soulève des questions cruciales sur l'avenir politique de la Syrie. Les analystes s'interrogent sur l'authenticité de cette évolution, établissant des parallèles avec la stratégie des Talibans en Afghanistan, qui ont d'abord laissé croire à un assouplissement dans l'application de la charia, avant de revenir à l'intégrisme religieux qui les caractérise.

Plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour l'avenir de la Syrie, que ce soit l'établissement d'un régime islamiste modéré, la fragmentation du pays en entités régionales ethniques ou l'émergence d'un État centralisé accordant des autonomies locales.

Malgré l'optimisme prudent des experts, plusieurs défis persistent toutefois, incarnés par la présence dans le pays d'environ un millier de combattants djihadistes étrangers, les risques de fragmentation ethnique du pays ou la possibilité d'une montée en puissance de forces islamistes radicales.