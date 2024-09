Confusion autour d'une nouvelle proposition israélienne pour la libération des otages à Gaza

Une controverse éclate en Israël suite à la révélation d'une supposée nouvelle offre de paix visant à mettre fin au conflit à Gaza et à libérer les otages. Cette proposition, rapportée initialement par la chaîne Kan, suscite désormais plus de questions que de réponses.

Selon les informations de Kan, Israël aurait mis sur la table un plan ambitieux : en échange de la libération immédiate de tous les otages, l'État hébreu proposerait la fin des combats à Gaza, un sauf-conduit pour le chef du Hamas hors du territoire, la démilitarisation de la bande de Gaza et l'établissement d'un nouveau pouvoir gouvernant dans la région.

Gal Hirsch, le représentant du gouvernement pour la question des otages, aurait présenté ce plan à des responsables américains la semaine dernière, avec l'intention qu'il soit transmis à des officiels arabes non spécifiés.

Cependant, cette annonce a rapidement été remise en question. Nitzan Alon, l'envoyé militaire israélien aux négociations pour la libération des otages, aurait déclaré aux familles des captifs que lui et son équipe de négociation n'étaient pas au courant d'une telle offre. "La proposition de Gal Hirsch envoyée aux États-Unis n'est pas connue de l'équipe de négociation", aurait-il affirmé selon la Chaîne 12, ajoutant que "Hirsch n'a jamais fait partie de l'équipe de négociation". La confusion s'est amplifiée lorsque la Chaîne 12 a rapporté que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, n'était pas non plus au courant de cette nouvelle proposition et qu'elle n'avait pas été discutée par le gouvernement. Face à ces contradictions, certains membres des familles d'otages ont exprimé leur scepticisme, qualifiant cette annonce de "manipulation gouvernementale". "Il semble que ce soit un coup médiatique du gouvernement pour montrer qu'ils sont soi-disant en voie de conclure un accord", a déclaré un membre de famille cité par la Chaîne 12. Cette situation met en lumière les tensions et les difficultés de communication au sein du gouvernement israélien concernant la gestion de la crise des otages.