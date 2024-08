Crash de l'hélicoptère de l'ancien président iranien Raïssi : les conclusions de l'enquête révélées

Près de trois mois après l'accident meurtrier, les résultats définitifs de l'enquête sur le crash de l'hélicoptère de l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi ont été publiés ce mercredi par l'agence de presse iranienne Fars.

Selon les conclusions rapportées, l'accident serait dû à une combinaison de facteurs, notamment les conditions météorologiques difficiles et le fait que l'hélicoptère transportait un poids excessif.

Une source sécuritaire a confirmé à Fars que l'enquête avait permis d'établir avec certitude qu'il s'agissait bien d'un accident, et non d'un acte malveillant. Il a été déterminé que l'hélicoptère transportait deux personnes de plus que sa capacité maximale.

Outre Raïssi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et sept autres personnes se trouvaient à bord de l'appareil lors de l'accident, qui s'est soldé par la mort de tous les occupants. Le corps ainsi que des effets personnels du président avaient été découvert sur les lieux du crash après 16 heures de recherches. Des débris calcinés de l'hélicoptère avaient également été localisés.

Ce crash, survenu quelques semaines seulement après une attaque iranienne sans précédent contre Israël, avait suscité des doutes sur son caractère accidentel et poussé certains à mettre en cause la responsabilité de l'Etat hébreu. Jérusalem avait cependant aussitôt démenti tout lien avec l'incident.