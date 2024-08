Dans les coulisses du pouvoir saoudien : MBS accusé de falsification et de complots

Dans une interview explosive accordée à la BBC, Saad al-Jabri, ancien haut responsable de la sécurité saoudienne aujourd'hui en exil, a levé le voile sur des actions controversées du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS).

Selon al-Jabri, MBS aurait falsifié la signature de son père, le roi Salmane, pour déclarer la guerre aux Houthis au Yémen en 2015. Alors jeune ministre de la Défense, le prince aurait agi sans autorisation directe, plongeant le royaume dans un conflit sanglant qui perdure encore aujourd'hui.

Al-Jabri va plus loin, affirmant que MBS avait initialement des ambitions plus vastes pour le Yémen. Frustré par les limites imposées par l'administration Obama, qui ne souhaitait qu'une campagne aérienne, le prince aurait exprimé sa conviction de pouvoir vaincre les Houthis en deux mois avec une invasion terrestre.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP

Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Al-Jabri accuse également MBS d'avoir planifié l'assassinat de l'ancien roi Abdallah en 2014, évoquant un enregistrement où le prince parlerait d'utiliser une bague empoisonnée d'origine russe. Cette allégation, si elle était prouvée, jetterait une lumière sinistre sur l'impatience de MBS à gravir les échelons du pouvoir. Ces accusations s'inscrivent dans un contexte de tensions persistantes entre al-Jabri et le régime saoudien. Réfugié au Canada, l'ancien responsable voit deux de ses enfants emprisonnés en Arabie saoudite, ce qu'il considère comme un moyen de pression pour le faire revenir au pays. Il affirme que MBS cherche à l'éliminer. L'Arabie saoudite, de son côté, rejette catégoriquement ces allégations, qualifiant al-Jabri de "fonctionnaire déchu et discrédité". Cette affaire met en lumière les luttes de pouvoir internes et les méthodes potentiellement brutales employées au sommet de la monarchie saoudienne. Alors que MBS continue de se présenter comme un réformateur modernisant son pays, ces révélations, si elles étaient confirmées, pourraient sérieusement ébranler son image sur la scène internationale et compliquer les relations diplomatiques de l'Arabie saoudite, notamment avec les États-Unis.