Des drapeaux israéliens et américains brûlés à Téhéran après l’annonce du cessez-le-feu

Des scènes de célébration ont été observées à Téhéran après l’annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, marquées notamment par la destruction de symboles occidentaux. Selon plusieurs images diffusées, des manifestants ont brûlé des drapeaux israéliens et américains dans les rues de la capitale iranienne, tout en brandissant des portraits du guide suprême Khamenei.

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Plusieurs participants ont présenté cette trêve comme une victoire face à Washington. « L’Amérique est un tigre de papier », a affirmé un habitant, estimant que les menaces américaines n’ont pas été suivies d’effet. D’autres ont insisté sur leur loyauté envers le régime, affirmant qu’ils suivraient les décisions du guide suprême, qu’il s’agisse de maintenir le cessez-le-feu ou de reprendre les combats.

La télévision d’État iranienne a également adopté un ton triomphaliste, évoquant une « retraite humiliante » de Donald Trump et affirmant que les conditions de Téhéran avaient été prises en compte dans l’accord.

Cette trêve de deux semaines doit ouvrir une phase de négociations, possiblement dès vendredi au Pakistan. L’Iran a transmis un plan en dix points, incluant notamment des exigences sur l’enrichissement de l’uranium, le détroit d’Ormuz et des compensations liées aux frappes.

Malgré ces célébrations, les autorités iraniennes soulignent que la guerre n’est pas terminée et que l’issue dépendra des négociations à venir.