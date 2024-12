Des Druzes du sud de la Syrie réclament l'annexion de leur village par Israël

Des vidéos diffusées vendredi matin montrent un rassemblement inhabituel dans le village druze de Hader, au sud de la Syrie, près de la frontière israélienne. Des habitants y appellent publiquement à leur rattachement à l'État hébreu, exprimant leur réticence à vivre sous la nouvelle autorité syrienne.

Ces appels ne font toutefois pas l'unanimité, selon un militant de l'opposition cité par Ynet, et suscitent l'inquiétude d'autres groupes du sud de la Syrie.

Hader présente une situation particulière : le village a été séparé lors de la guerre des Six Jours des quatre autres villages druzes passés sous contrôle israélien - Majdal Shams, Restaurant, Buqaata et Ein Kiniya. En 2017, après une attaque meurtrière ayant fait neuf victimes, Tsahal s'était engagé publiquement à "protéger les Druzes et empêcher l'occupation du village syrien de Hader".

Cette demande de rattachement marque un changement radical d'attitude. Les habitants de Hader, autrefois fidèles au régime Assad, s'étaient même opposés violemment à Tsahal, notamment lors d'opérations menées avec le Hezbollah. Des incidents en 2013 et 2015 avaient fait plusieurs victimes, dont quatre villageois tués alors qu'ils préparaient une attaque.

Cette demande intervient dans un contexte plus large de soulèvement druze. La semaine dernière déjà, la communauté prenait le contrôle d'al-Sweida, bastion druze historique, après des affrontements avec l'armée syrienne. Cette action, approuvée par le chef spirituel druze Sheikh Hekmat al-Hajri, a notamment permis la libération de prisonniers du régime.

Le commandant de la force ayant pris al-Sweida, Cheikh Lui, a souligné que cette action contre le régime était coordonnée avec l'organisation rebelle "Hayat Tahrir al-Sham", acteur clé dans la chute de Damas.