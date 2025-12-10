Des journalistes arabes dénoncent les menaces de mort du Hamas

Depuis plus d’un an, l’équipe de Jusoor News, une plateforme médiatique panarabe basée aux États-Unis, affirme être la cible d’une campagne d’intimidation et de menaces orchestrée par le Hamas. À sa tête, la journaliste syro-américaine Hadeel Oueis, qui se dit déterminée à ne "pas rester silencieuse" malgré la gravité des attaques visant ses collaborateurs, notamment ceux restés dans la bande de Gaza.

Jusoor News, actif sur YouTube, X, Telegram et Facebook, s’est imposé comme un espace rare dans le paysage médiatique arabe : celui où des voix palestiniennes peuvent critiquer ouvertement le Hamas, l’influence iranienne et l’extrémisme islamiste. Pendant la guerre, plusieurs de ses journalistes ont continué à couvrir la situation depuis Gaza, relayant le mécontentement populaire. Aujourd’hui, alors que la trêve a ramené un calme relatif, ils sont devenus des cibles directes.

Selon Oueis, les campagnes de dénigrement et les menaces de mort se multiplient. L’été dernier, trois membres de son équipe auraient été enlevés et torturés. Plus récemment, des centaines de messages hostiles ont circulé en ligne, dont une image générée par IA la représentant tenant des chiens portant les visages de ses journalistes. Certains de ses reporters vivent désormais dans la clandestinité, changeant de tente chaque nuit pour échapper aux terroristes du Hamas.

Un journaliste de Gaza, torturé après avoir participé aux manifestations contre le mouvement terroriste, témoigne anonymement. Il raconte avoir été interrogé pendant des jours, battu, menotté et soumis à des décharges électriques. Depuis sa libération, il dit être surveillé en permanence : "Je n’ai aucun moyen de partir. On m’observe partout." Selon lui, le Hamas cherche à écraser toute critique depuis la trêve : "Ils veulent prouver qu’ils ont 'gagné' en réduisant au silence ceux qui montrent la réalité.'

Dans les médias alignés sur le Hamas et ses alliés régionaux, Jusoor News est présenté comme un instrument de "normalisation" financé par des puissances étrangères, narratif relayé notamment par l’agence Shehab et la chaîne libanaise Al-Manar.

Face à ces attaques, Oueis appelle à la solidarité internationale et prévient : tant que les voix dissidentes seront considérées comme des ennemis, “il n’y aura aucun avenir pour les habitants de Gaza sous le joug de la peur”.