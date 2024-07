Des milliers d'élèves turcs menacés d'expulsion des écoles françaises

Une crise éducative se profile en Turquie, mettant en péril l'avenir scolaire de près de 2000 élèves turcs inscrits dans les établissements français d'Istanbul et d'Ankara. L'ambassade de France a récemment alerté les parents d'élèves d'un possible transfert forcé de leurs enfants vers des écoles turques dès la rentrée 2024-2025.

Cette situation alarmante résulte d'une série de désaccords entre les autorités françaises et turques. Au cœur du conflit, une exigence de réciprocité d'Ankara qui souhaite ouvrir des écoles turques en France, ainsi qu'une demande d'alignement partiel des programmes scolaires français sur ceux des écoles turques.

Malgré les efforts de négociation de la partie française, qui a proposé un accord administratif tenant compte des différences entre les deux systèmes éducatifs, la situation s'est brusquement tendue le 2 juillet. Les autorités turques ont émis une "note verbale" stipulant que sans accord, les écoles françaises ne pourront plus accueillir d'élèves turcs dès la prochaine rentrée. Cette menace survient dans un contexte où le gouvernement turc cherche à imposer une vision plus conservatrice de l'éducation, axée sur les valeurs traditionnelles et la religion. En contraste, les parents turcs optant pour les écoles françaises recherchent un enseignement laïc et scientifique pour leurs enfants. Bien que les négociations se poursuivent, l'incertitude plane sur l'avenir de ces élèves. Cette crise soulève des questions cruciales sur la liberté de choix éducatif et les enjeux diplomatiques dans les relations franco-turques. L'issue de ce bras de fer pourrait avoir des répercussions significatives sur la coopération culturelle entre les deux pays et sur le parcours scolaire de milliers d'élèves turcs.