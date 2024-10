Deuxième campagne de vaccination contre le virus de la polio pour les enfants de la bande de Gaza

Une nouvelle campagne de vaccination contre la polio débute aujourd'hui dans la bande de Gaza. Cette initiative, qui durera 12 jours, vise à protéger des centaines de milliers d'enfants contre cette maladie invalidante.

La campagne, fruit d'une collaboration entre les autorités israéliennes et les organisations internationales, a été minutieusement préparée. Hier, les officiers de l'Unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) ont finalisé les détails avec des représentants de l'ONU et d'autres organismes internationaux. "Cette opération démontre notre engagement envers la santé des civils, même en temps de guerre," a déclaré un porte-parole du COGAT, soulignant l'importance de cette initiative.

Photo AP/Adel Hana

La campagne se déroulera en trois phases, couvrant l'ensemble de la bande de Gaza : 14-17 octobre : Centre de Gaza ; 19-22 octobre : Sud de Gaza ; 23-25 octobre : Nord de Gaza

Chaque jour, les vaccinations seront effectuées de 6h00 à 14h00, permettant une large couverture de la population cible. L'opération représente un véritable tour de force logistique. Depuis le début du conflit, plus de 341 000 flacons de vaccin contre la polio ont été acheminés via le passage de Kerem Shalom, soit près de 4,7 millions de doses. Pour cette nouvelle campagne, 16 350 flacons supplémentaires ont été livrés la semaine dernière.

"La coordination entre Tsahal, le COGAT et les organisations internationales a été cruciale pour assurer la sécurité des équipes médicales et l'accès de la population aux centres de vaccination," explique un expert en santé publique impliqué dans l'opération. Cette campagne s'inscrit dans un effort humanitaire plus large. Depuis le début du conflit, Israël a facilité l'entrée de plus de 54 000 camions d'aide dans Gaza, dont près de 39 000 chargés de nourriture. Quatorze hôpitaux de campagne ont également été mis en place, et plus de 26 000 tonnes de matériel médical ont été distribuées.