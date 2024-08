"Dire qu'Israël a contrecarré notre attaque est un mensonge", affirme le chef du Hezbollah

Le chef du Hezbollah s'est exprimé dimanche soir à propos de l'offensive menée par la milice chiite contre Israël. Affirmant qu'Israël avait "franchi toutes les lignes rouges en assassinant Fouad Chokr," son chef militaire, Hassan Nasrallah a déclaré que son organisation n'avait d'autre choix que de riposter.

Le secrétaire général du Hezbollah a indiqué que cette réponse était intervenue plus d'un mois après la mort de Chokr, "afin de laisser une chance aux négociations" avec le Hamas. Il a par ailleurs mentionné que "les membres de l'axe de la résistance" chapeauté par l'Iran avaient décidé d'une riposte individuelle, propre à chacun contre l'Etat juif. Téhéran a d'ailleurs réitéré ce dimanche ses menaces, promettant une riposte en temps voulu à l'assassinat sur son sol d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas.

"Dire qu'Israël a contrecarré notre attaque est un mensonge", a poursuivi le chef du groupe terroriste. "Nous avions l'intention de tirer 300 roquettes et nous en avons tiré au final 340. Nous n'avions pas l'intention d'utiliser des missiles stratégiques pour le moment, mais nous pourrions le faire à l'avenir", a t il souligné, réfutant les affirmations selon lesquelles le Hezbollah se préparait à tirer plus de 6 000 roquettes et drones sur le nord et le centre de l'Etat hébreu. Hassan Nasrallah a indiqué que l'une des cibles visées était la base de Glilot, dans le nord, quartier général de l'unité du renseignement militaire 8200.