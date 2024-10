Dix gardes-frontières iraniens tués dans une embuscade près des frontières afghane et pakistanaise

Dix gardes-frontières iraniens ont été tués samedi lors d'une attaque dans le sud-est de l'Iran, selon le ministère de l'Intérieur cité par les médias d'État. L'embuscade a visé des véhicules de police dans le comté de Taftan, dans la province du Sistan-Baloutchistan, à environ 1.200 kilomètres de Téhéran.

Cette attaque, l'une des plus meurtrières de ces derniers mois dans la région, s'est produite dans une zone particulièrement sensible aux confins de l'Afghanistan et du Pakistan. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué cette action, rapportent les agences de presse Mehr et Tasnim.

La province du Sistan-Baloutchistan, l'une des plus pauvres de la République islamique, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité iraniennes et différents groupes armés. Cette région abrite une importante communauté baloutche, une minorité ethnique sunnite répartie entre l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan, qui se distingue de la majorité chiite iranienne.

La zone est connue pour être un point névralgique où se côtoient rebelles baloutches, groupes radicaux sunnites et trafiquants de drogue, conduisant à des heurts récurrents avec les forces de l'ordre iraniennes.