Donald Trump envisage des frappes directes contre les sites nucléaires iraniens, selon le Wall Street Journal

Le Wall Street Journal révèle que l'administration Trump entrante étudierait plusieurs options pour contrer le programme nucléaire iranien, y compris une possible frappe aérienne - une approche qui marquerait une rupture radicale avec la traditionnelle politique américaine privilégiant la voie diplomatique et les sanctions.

D'après les informations du quotidien américain, l'option militaire contre les installations nucléaires iraniennes gagnerait du terrain au sein de l'équipe de transition du président élu. Cette réflexion s'inscrit dans une stratégie plus large englobant plusieurs dossiers régionaux sensibles : le conflit syrien, la présence militaire américaine dans la région et les tensions avec les alliés de Téhéran, notamment le Hezbollah et le Hamas.

L'affaiblissement de l'influence régionale de l'Iran et les récentes découvertes concernant l'augmentation significative de ses stocks d'uranium enrichi auraient motivé ces discussions confidentielles, selon des responsables de l'équipe de transition. Ces sources précisent néanmoins que ces réflexions n'en sont qu'à leurs prémices.

Lors de récents entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Trump aurait exprimé ses inquiétudes quant à une possible nucléarisation de l'Iran durant son mandat, selon deux sources proches du dossier. Le président élu explorerait diverses pistes pour l'empêcher, tout en cherchant à éviter un conflit ouvert.