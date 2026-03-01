Émirats arabes unis : trois morts et 58 blessés depuis le début des frappes iraniennes

Trois personnes ont été tuées et 58 autres blessées aux Émirats arabes unis depuis le lancement de la campagne de représailles iranienne dans le Golfe, ont annoncé les autorités émiraties. Ces frappes interviennent en réponse aux attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Selon le ministère de la Défense, les systèmes de défense aérienne ont détecté 165 missiles balistiques tirés en direction du pays, dont 152 ont été détruits avant d’atteindre leur cible. Deux missiles de croisière ont également été interceptés. Par ailleurs, 541 drones iraniens ont été repérés, dont 506 neutralisés et détruits, précise le communiqué officiel.

Les victimes décédées sont des ressortissants pakistanais, népalais et bangladais, a indiqué le ministère, sans fournir davantage de détails sur les circonstances exactes des frappes ayant causé ces pertes humaines.

Les autorités émiraties affirment que leurs capacités de défense ont permis de limiter considérablement l’impact des attaques, malgré l’ampleur des tirs détectés. La situation demeure toutefois tendue dans l’ensemble du Golfe, où plusieurs pays ont été visés par des frappes iraniennes depuis le début de l’escalade militaire régionale.