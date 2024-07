Emirats : expulsion d'un étudiant universitaire qui a crié 'libérez la Palestine' lors d'une remise de diplômes

Les Émirats arabes unis (EAU) font face à un délicat équilibre entre leurs relations diplomatiques avec Israël et la gestion des réactions à la guerre Israël-Hamas, notamment dans le milieu universitaire. Un incident survenu lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Université de New York à Abu Dhabi (NYU Abu Dhabi) en mai dernier illustre cette tension.

Un étudiant portant un keffieh palestinien a crié "Libérez la Palestine !" en recevant son diplôme, ce qui aurait conduit à son expulsion du pays quelques jours plus tard. Cet événement s'inscrit dans un contexte plus large de restrictions sur les activités liées au conflit au sein de l'université et dans la capitale émiratie.

Les étudiants de NYU Abu Dhabi rapportent que les manifestations de soutien à la Palestine ont été interdites sur le campus. L'université affirme avoir une "autorité académique garantie", tout en soulignant que ses membres ne sont pas "immunisés contre les lois locales". Avant la cérémonie, les étudiants avaient été informés que l'affichage du drapeau palestinien était interdit sur le campus.

NYU Abu Dhabi a déjà fait l'objet de critiques par le passé, notamment concernant les conditions de travail des ouvriers ayant construit le campus.

Le contexte politique régional complique davantage la situation. Les Emirats arabes unis maintiennent leurs relations diplomatiques avec Israël, tout en tentant de gérer les réactions à la guerre à Gaza. Des manifestations pro-palestiniennes ont été étroitement surveillées lors de la conférence COP28 à Dubaï en novembre.

La colère monte parmi les nombreux Arabes vivant aux EAU, y compris les Émiratis, face à l'escalade du conflit. Lors d'un récent festival de comédie à Abu Dhabi, des personnes portant des keffiehs se sont vu refuser l'entrée, bien qu'un cri de "Libérez la Palestine !" a été entendu pendant le spectacle de Dave Chapelle. Cette situation met en lumière les défis auxquels font face les EAU pour concilier leurs ambitions internationales, leurs alliances régionales et la gestion des libertés individuelles sur leur territoire, particulièrement dans le contexte sensible du conflit israélo-palestinien.