Erdogan a proposé une rencontre à Bachar al-Assad à New York

Le chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan, a révélé samedi son intention de rencontrer son homologue syrien Bachar al-Assad à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'objectif affiché est de normaliser les relations entre les deux pays, rompues depuis 2012 au début du conflit syrien.

Erdogan, qui s'apprêtait à s'envoler pour New York où il doit s'exprimer lundi, a déclaré aux journalistes avoir sollicité cette rencontre et attendre maintenant la réponse d'Assad. Ce geste marque un revirement significatif pour le président turc, qui avait auparavant soutenu l'opposition syrienne contre le régime d'Assad.

La Turquie, qui héberge plus de 3,2 millions de réfugiés syriens selon l'ONU, contrôle également des zones au nord-ouest de la Syrie avec l'appui de groupes rebelles.

Erdogan a également souligné que la situation à Gaza serait au cœur de ses discussions à New York. Il a exprimé le souhait de la Turquie de contribuer à mettre fin aux violences à Gaza et a critiqué ce qu'il qualifie de "politiques agressives d'Israël". Le président turc s'est dit préoccupé par les récentes frappes israéliennes au Liban, craignant une escalade régionale du conflit. Il a appelé la communauté internationale, particulièrement les pays occidentaux, à prendre des mesures concrètes pour freiner les actions israéliennes, plutôt que de rester passifs. Erdogan a promis d'aborder la question de l'arrêt des violences dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza, avec tous les dirigeants qu'il rencontrera. Le président turc a utilisé des termes forts, évoquant un "génocide à Gaza" et critiquant ce qu'il appelle le "sionisme mondial", reflétant la position ferme de la Turquie sur ce conflit.