Erdogan accuse Israël de "génocide" lors d'un forum diplomatique à Antalya

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé de graves accusations contre Israël lors de son discours au Forum diplomatique arabo-islamique qui se tient actuellement à Antalya.

"Israël commet un génocide évident contre le peuple palestinien depuis un an et demi, ignorant les droits humains les plus fondamentaux et piétinant le droit international", a déclaré Erdogan devant l'assemblée de diplomates.

Dans une déclaration qui souligne l'attachement territorial de la Turquie à la région, le président turc a ajouté : "Nous ne sommes pas seulement des résidents de cet endroit, mais aussi ses propriétaires - et nous voulons que ce soit un lieu de paix".

Sur la même tribune, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a présenté le forum sous un jour plus consensuel : "Nous rencontrons des diplomates ici pour trouver des solutions aux problèmes à travers le monde. Ce forum est fondé sur l'inclusion et le bon sens, et il est devenu l'un des forums les plus importants au monde. Il vise à institutionnaliser la diplomatie pour résoudre les conflits mondiaux".

Ces déclarations s'inscrivent dans la continuité de la position hostile d'Ankara envers Israël depuis le début du conflit à Gaza, la Turquie s'étant positionnée comme l'un des plus fervents défenseurs de la cause palestinienne sur la scène internationale.