Erdogan dénonce la reconnaissance du Somaliland par Israël, jugée "illégitime et inacceptable"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement condamné, mardi à Istanbul, la décision d’Israël de reconnaître officiellement le Somaliland. S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud, le chef de l’État turc a qualifié cette reconnaissance d’« illégitime et inacceptable », réaffirmant l’attachement d’Ankara à l’unité et à l’intégrité territoriale de la Somalie.

Selon Recep Tayyip Erdogan, toute décision concernant l’avenir du Somaliland doit refléter la volonté de l’ensemble du peuple somalien. Il a accusé le gouvernement de Benyamin Netanyahou de chercher à déstabiliser la Corne de l’Afrique, après les conflits qui ont touché Gaza et d’autres théâtres régionaux. La Turquie, alliée de longue date de Mogadiscio, se présente comme un acteur clé du soutien militaire, économique et sécuritaire à la Somalie depuis le début des années 1990.

Le Somaliland a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991, à la suite de l’effondrement de l’État somalien après la chute du régime de Siad Barre. Depuis lors, ce territoire fonctionne de manière autonome, avec ses propres institutions, une monnaie, une armée et des forces de police. Il se distingue par une stabilité relative, contrastant avec l’insécurité persistante en Somalie, notamment liée à l’insurrection des shebab et aux crises politiques récurrentes.

Jusqu’à récemment, le Somaliland n’était reconnu par aucun État. La décision israélienne rompt avec ce consensus international et confère une visibilité diplomatique inédite à cette entité, malgré son isolement persistant. Situé à l’entrée du détroit stratégique de Bab-el-Mandeb, sur l’une des principales routes maritimes mondiales reliant l’océan Indien au canal de Suez, le Somaliland revêt une importance géopolitique croissante, au cœur des rivalités régionales et internationales.