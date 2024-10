Erdogan qualifie Israël de "menace concrète pour la paix" et appelle à une action en Syrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé samedi la Russie, la Syrie et l'Iran à prendre des mesures plus fermes pour protéger l'intégrité territoriale de la Syrie, en réponse à une récente frappe aérienne sur Damas attribuée à Israël. Dans une interview accordée aux médias turcs, Erdogan a souligné la nécessité d'une action immédiate suite aux frappes israéliennes. "Nous défendrons une paix urgente et permanente en Syrie... Israël est la menace la plus concrète pour la paix régionale et mondiale", a déclaré Erdogan.

Il a ajouté : "Il est essentiel que la Russie, l'Iran et la Syrie prennent des mesures plus efficaces face à cette situation qui constitue la plus grande menace pour l'intégrité territoriale de la Syrie." Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de tensions renouvelées entre la Turquie et Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Avant cet événement, les deux pays semblaient se diriger vers une réconciliation après des années de relations tendues.

Erdogan a multiplié les critiques envers Israël ces derniers mois. En juillet, il a menacé d'envahir Israël, déclarant : "Nous devons être forts pour qu'Israël ne puisse pas faire ces choses aux Palestiniens. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh et en Libye, nous ferons de même en Israël. Il n'y a plus rien à faire, nous devons être forts."

Le président turc a également accusé Israël d'avoir "commis des actes de barbarie" et affirmé que "Gaza est devenu le plus grand camp de concentration du monde".

En mai, Erdogan s'est vanté du fait que plus de 1 000 membres de l'organisation terroriste Hamas étaient soignés dans des hôpitaux turcs. Suite à la controverse suscitée par ces propos, un responsable turc a précisé qu'Erdogan faisait référence aux Palestiniens de Gaza en général, et non spécifiquement aux membres du Hamas.