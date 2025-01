Erdogan reçoit une délégation du Hamas à Ankara

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu mercredi à Ankara Muhammad Ismail Darwish, haut responsable du Hamas, lors d'une réunion à laquelle ont également participé le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, le chef des services de renseignement Ibrahim Kalin, ainsi que d'autres responsables du Hamas, selon un communiqué du bureau présidentiel. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du soutien affiché d'Erdogan au Hamas. En avril dernier, le président turc avait déjà rencontré Ismail Haniyeh, alors chef du bureau politique du Hamas, à Istanbul. À l'issue de cette rencontre, Erdogan avait souligné l'importance de l'unité palestinienne, déclarant que "la réponse la plus forte à Israël et le chemin vers la victoire résident dans l'unité et l'intégrité".

Haniyeh a ensuite été éliminé à Téhéran en juillet, une opération dont Israël n'a reconnu la responsabilité que le mois dernier.

Quelques semaines après sa rencontre avec Haniyeh, Erdogan avait publiquement annoncé que plus d'un millier de membres du Hamas étaient soignés dans des hôpitaux turcs. Il avait également critiqué le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis pour avoir qualifié le Hamas d'organisation terroriste.

Les relations entre la Turquie et Israël, qui étaient en voie de normalisation, se sont considérablement dégradées depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Erdogan a multiplié les critiques à l'égard d'Israël depuis le début du conflit à Gaza, compromettant les efforts diplomatiques antérieurs visant à améliorer les relations bilatérales.