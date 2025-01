Erdogan réitère son soutien au Hamas et aux Palestiniens

Lors d'un discours dans la province d'Adana, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé le soutien de son pays au Hamas, déclarant : "Nous avons fait de notre mieux pour soutenir le Hamas. Les habitants de Gaza vont enfin pouvoir respirer."

https://x.com/i/web/status/1880582393649664342 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Israël ne peut pas ébranler la détermination, la persévérance et le courage de la résistance et du peuple palestinien, malgré les massacres continus", a-t-il ajouté, accusant "l'occupation israélienne" de "barbarie" et de "nettoyage ethnique".

Le président turc a salué l'accord de cessez-le-feu, promettant que son pays "continuera à se tenir aux côtés du peuple palestinien de Gaza jusqu'à ce qu'il retrouve une vie normale."