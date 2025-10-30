Erdogan relance ses accusations de "génocide" contre Israël

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau accusé Israël de commettre un « génocide » et de provoquer une "famine" à Gaza, fustigeant au passage l’ignorance de l’Allemagne face à la situation humanitaire dans le territoire.

Erdogan a affirmé qu’Israël « dispose d’armes nucléaires et d’arsenaux destructeurs qu’il utilise pour menacer Gaza », tandis que « le Hamas n’en a aucune », réaffirmant ainsi son soutien de longue date au mouvement terroriste islamiste palestinien. Il a reproché à Israël d’avoir frappé la bande de Gaza « malgré le cessez-le-feu en cours », sans mentionner que ces frappes faisaient suite à une attaque de terroristes ayant coûté la vie à un soldat israélien.

« L’Allemagne ne voit-elle pas ce qui se passe ? », a lancé Erdogan, appelant Berlin et la communauté internationale à assumer leur « devoir humanitaire » face aux « massacres » et à la « famine » qui, selon lui, ravagent la population gazaouie.

Ces déclarations interviennent alors que l’administration Trump pousse pour que la Turquie rejoigne la force multinationale de maintien de la paix envisagée pour Gaza, malgré les réticences d’Israël.

Un haut responsable américain cité par Axios a estimé que « les Turcs ont été très utiles dans la conclusion de l’accord de Gaza » et que « les attaques verbales de Netanyahou contre Ankara ont été contre-productives ». Washington dit chercher une formule capable d’« assurer la stabilité » tout en restant « acceptable pour les deux parties ».