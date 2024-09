"Est-ce que je me soucie personnellement de la question palestinienne ? Non, mais mon peuple oui", confie Ben Salmane à Blinken

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane aurait récemment confié au secrétaire d'État américain Antony Blinken que l'administration Biden représentait sa meilleure chance de réaliser ses projets d'un traité de défense entre l'Arabie saoudite et les États-Unis qui inclurait une normalisation avec Israël. Et Ben Salmane croit que cela n'est possible qu'avec une administration démocrate, capable de rallier les voix progressistes en incluant une clause sur la création d'un État palestinien dans l'accord. Ben Salmane aurait aussi souligné que les choses doivent avancer rapidement, avant les élections de novembre prochain.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Lors de cette même conversation, Blinken aurait demandé au prince héritier saoudien : "Que voulez-vous d'Israël ?" Par-dessus tout, a répondu Ben Salmane, il faut que les choses se calment à Gaza. Blinken a demandé si les Saoudiens pourraient tolérer qu'Israël entre occasionnellement sur le territoire pour mener des raids antiterroristes. "Ils peuvent revenir dans six mois, un an, mais je n'apposerai pas ma signature officiellement sur un tel accord", a répondu Ben Salmane.

Le dirigeant de 38 ans a ajouté : "Est-ce que je me soucie personnellement de la question palestinienne ? Non, mais mon peuple oui, donc je dois m'assurer que c'est significatif". Salmane a souligné qu'il voulait que Blinken sache qu'il poursuit effectivement cet accord en prenant un risque personnel considérable. "La moitié de mes conseillers disent que le bénéfice ne vaut pas le risque", a-t-il déclaré. "Je pourrais être tué à cause de cet accord de normalisation avec Israël", a-t-il conclu.

Dans son discours à l'ONU vendredi, Benjamin Netanyahou avait tendu la main à l'Arabie Saoudite affirmant qu'une normalisation des relations entre les deux pays serait "une bénédiction". Mais les représentants saoudiens avaient eux quitté la salle à l'arrivée du Premier ministre israélien.