Face aux menaces terroristes, Israël renforce la protection en Judée-Samarie

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a ordonné le renforcement des mesures de sécurité en Judée-Samarie, à l'issue d'une évaluation de la situation sécuritaire avec les plus hauts responsables militaires du pays. Cette décision fait suite aux craintes d'attaques potentielles de groupes terroristes islamistes qui pourraient s'inspirer des récents événements en Syrie.

"Israël est déterminé à défendre ses frontières et ses localités au sud, au nord et à l'est contre toute menace. Nous ne permettrons pas un retour à la situation d'avant le 7 octobre", a déclaré le ministre Katz à l'issue de la réunion.

Cette évaluation de sécurité s'est tenue en présence du chef d'état-major Herzi Halevi, du directeur général du ministère de la Défense, le général (rés.) Eyal Zamir, du chef du renseignement militaire, le général Shlomi Binder, et d'autres hauts responsables de la défense.

Les nouvelles directives visent particulièrement à renforcer la protection des localités et des axes de circulation en Judée-Samarie, face aux risques d'attaques surprises contre les implantations et d'actions terroristes potentielles inspirées par les développements en Syrie. Cette mesure préventive souligne les préoccupations croissantes d'Israël concernant l'impact régional de l'effondrement du régime Assad et ses possibles répercussions sur la sécurité intérieure du pays.